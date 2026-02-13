L’Istituto Comprensivo di Padula dotato da questa mattina di un laboratorio didattico permanente, utilizzando il sistema idroponico che ha un microscopio adatto agli alunni della scuola primaria.

Un passo certamente decisivo verso l’innovazione e la sostenibilità ambientale che la scuola, diretta dalla Dirigente scolastica Paola Migaldi, ha ricevuto questa mattina dalle mani della Presidente del GAL Vallo di Diano Angela D’Alto, nel corso di una cerimonia che, coordinata dal Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, ha visto presenti anche il sindaco di Padula Michela Cimino, il direttore diocesano Beni culturali, don Fernando Barra, il responsabile della Strategia del GAL Riccardo Di Novella, il professore Maurizio Tancredi, il Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, oltre alla presidente del Gal Vallo di Diano Angela D’Alto.

“Si tratta di un progetto di grande valore educativo ed ambientale – ha riferito nel suo indirizzo di saluto la Preside Migaldi – che consentirà ai nostri alunni di avvicinarsi concretamente alle nuove tecniche di coltivazione fuori suolo, nel rispetto dell’ambiente. Il laboratorio, infatti, rappresenta una ghiotta opportunità per integrare teoria e pratica, offrendo ai ragazzi della nostra scuola la possibilità di sperimentare direttamente metodi innovativi di produzione agricola. L’idroponica, infatti, permette di coltivare piante senza l’utilizzo del terreno, riducendo il consumo di acqua e limitando l’impatto ambientale, in linea con i principi della sostenibilità”.

“Ringrazio il Gal Vallo di Diano – ha concluso la Preside – per la strumentazione consegnataci questa mattina, che rappresenta un segnale forte nei confronti della nostra scuola e della sua capacità di promuovere innovazione e crescita sul territorio”.

Parole di apprezzamento anche da parte del Presidente del Gal Angela D’Alto, secondo cui “sostenere iniziative come questa significa investire nei giovani e nello sviluppo sostenibile della comunità e ringrazio la Preside Paola Migaldi per aver saputo cogliere al meglio le disponibilità offerte, dimostrando visione e capacità organizzativa.”

Destinataria dell’importante strumentazione è stata anche la scuola primaria di San Pietro al Tanagro, a dimostrazione dell’impegno da parte del Gal Vallo di Diano di unire scuola e istituzioni nell’obiettivo comune, di formare cittadini consapevoli, preparati ed attenti alle sfide ambientali del futuro.