Padula: domani il Circolo “Carlo Alberto 1886” ricorda lo scrittore e giornalista Giovanni Russo

Nell’anno che celebra il 133° Anniversario della propria Fondazione, il Circolo Sociale “Carlo Alberto 1886”, in partnership con la Banca Monte Pruno e con il patrocinio del Comune di Padula, organizza un importante incontro culturale per ricordare Giovanni Russo, scomparso nel 2017.

L’evento culturale si svolgerà domani, venerdì 4 gennaio, alle ore 18:30, nella sede sociale del Circolo, in Via Tenente D’Amato a Padula.

Interverranno il professore Emilio Giordano, critico letterario, già Docente presso l’Università di Salerno, Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno e Presidente Onorario del sodalizio padulese, Filomena Chiappardo, assessore alla Cultura del Comune di Padula, Felice Tierno, Presidente del Circolo.

Giovanni Russo, scrittore e giornalista, è stato uno dei più grandi professionisti italiani del secondo Novecento. Meridionalista senza retorica e senza illusioni, ha raccontato con sguardo impietoso, in numerosi libri, tutte le contraddizioni, le miserie e i fallimenti legati alla questione meridionale. Nato a Salerno nel 1925, Russo era molto legato a Padula, paese della madre Rosa Scolpini, dove ritornava spesso con estremo piacere.

“Russo appartiene alla storia del Circolo Sociale di Padula – ha riferito il Presidente Felice Tierno – di cui era socio onorario, non solo per il suo articolo dell’agosto 1954 così ricco di notizie sul paese e sul nostro sodalizio, ma anche per il rapporto di stima e di affetto che aveva stabilito con tutti noi negli ultimi anni. Ne fanno fede i due incontri culturali in suo onore a Padula del 14 giugno 2009 e del 21 ottobre 2011, ma soprattutto la sua puntuale e commossa testimonianza consegnata alle pagine del volume che racconta la storia del Circolo stesso (Una storia, tante vite)”.

– Claudia Monaco –