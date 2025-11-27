Padula: domani alla Comunità Montana un workshop sulle attività del Distretto Diffuso del Commercio
Entrano sempre più nel vivo le attività del Distretto Diffuso del Commercio dell’area interna Vallo di Diano. Domani, venerdì 28 novembre, dalle 17 alle 19 presso la sede della Comunità Montana a Padula, si terrà il workshop “La Nuova Imprenditoria & l’Area Interna del Vallo di Diano”.
L’evento rappresenta un’importante occasione per presentare strategie, programmi e incentivi dedicati a giovani imprenditori under 35, alle donne e alle filiere economiche e sociali a forte potenziale di sviluppo.
Dopo la registrazione dei partecipanti, ci saranno gli interventi istituzionali. Amedeo De Maio, presidente del D.D.C., illustrerà la strategia per la nuova infrastruttura immateriale sovracomunale. A seguire, Vittorio Esposito, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, affronterà il tema dello sviluppo economico e sociale del territorio.
Antonio Pagliarulo, vicepresidente della Comunità Montana, approfondirà la nuova strategia per le Aree Interne 2021/2027, con un focus sulle filiere economiche e sociali più promettenti. Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Campania discuterà del ruolo delle associazioni datoriali e delle opportunità offerte da programmi come “ON” e “Resto al Sud 2.0” per la nuova imprenditoria.
Rocco Cimino, componente del Comitato del D.D.C., presenterà i bandi attivi a sostegno della filiera turistica e ricettiva, con particolare attenzione al Turismo Eco Sociale e al Pid 2025. Daniele Curcio della Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano introdurrà invece il progetto “Albo Anziani Attivi Vallo di Diano”, valorizzando il ruolo della Silver Economy.
Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Quagliano, Coordinatore del D.D.C., che esporrà i programmi, le attività e il “Contest sulla Silver Economy” promosso dal Distretto. L’evento si concluderà con un dibattito finale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con i relatori.
L’iniziativa, riconosciuta con Decreto Dirigenziale N°884 del 02/10/2023 della Giunta Regionale della Campania, si propone come un momento fondamentale di confronto e pianificazione per il rilancio imprenditoriale e sociale di un’area interna dalle grandi potenzialità.