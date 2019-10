Padula: domani alla Certosa di San Lorenzo incontro con l’antropologo Paolo Apolito

Si terrà domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 19.30, presso la Nuova Aula Conferenze nella Certosa di San Lorenzo a Padula, l’incontro con l’antropologo Paolo Apolito che presenterà il monologo “Tre compari musicanti. Storie minime della grande Storia: briganti, borbonici, francesi”. L’evento è patrocinato dal Comune di Padula.

Paolo Apolito ha insegnato antropologia culturale all’Università di Roma Tre e all’Università degli Studi di Salerno. Studia i fenomeni religiosi e rituali, le feste, recentemente i ritmi e la musicalità comunicativa. Tra i suoi libri troviamo “Il gioco del festival”, “Romanzo del Giffoni Film Festival”, “Il Cielo in terra. Costruzioni simboliche di un’apparizione mariana”.

Il suo ultimo libro è “Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità”; da questo libro ha tratto un monologo teatrale che porta in giro come “antropologo a domicilio“. Apolito è stato presidente del Comitato Nazionale per la valorizzazione delle tradizioni culturali italiane, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

– Paola Federico –