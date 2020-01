Padula: da Petracca Design tutto l’arredamento su misura prodotto direttamente in azienda

Realizzare l’arredamento dei propri sogni da oggi è possibile grazie a Petracca Design, brand della nota azienda Petracca Infissi con sede a Padula Scalo in via Nazionale e con uno showroom unico nel suo genere. 10mila metri quadrati in cui la produzione e l’esposizione si sposano in un connubio perfetto per offrire ai visitatori gli elementi più adatti alle diverse esigenze dettate dal gusto.

Da Petracca, infatti, l’arredamento è prodotto direttamente in azienda, seguendo passo dopo passo tutte le indicazioni e le richieste del cliente al cui servizio vengono messi la consulenza tecnica, il rilievo misure in cantiere, la posa in opera certificata, l’assistenza post vendita e quella annuale. Tra gli elementi prodotti in azienda ci sono cucine, zone living, ma anche camere da letto e cabine armadio, tutto su misura.

Il cliente viene seguito da progettisti e designer specializzati che, grazie anche ad un sistema altamente tecnologico che utilizza la “realtà aumentata“, riescono a mostrare in anteprima e virtualmente ciò che in seguito verrà fabbricato. Grazie ad un’apposita App si potrà infatti visualizzare il progetto prescelto e vedere con un visore 3D, direttamente nella propria abitazione, come sarà l’arredamento selezionato.

Materiali di elevata qualità, attenzione ai dettagli e alle rifiniture permetteranno di arredare con gusto e all’insegna della perfezione la propria casa, sicuri di essere guidati nella scelta da professionisti competenti e pronti a fornire tutte le spiegazioni e i consigli del caso.

Per visitare lo showroom di Petracca Infissi e scegliere l’arredamento su misura che fa al proprio caso è possibile recarsi in via Nazionale a Padula Scalo (direzione Montesano sulla Marcellana) oppure telefonare al numero 0975/74084 e richiedere un appuntamento.

– Chiara Di Miele –

