Padula: da Petracca Design il “Made in Italy” prende forma direttamente in azienda.Le immagini della produzione

Una produzione che avviene interamente in azienda, all’insegna della professionalità e della qualità delle materie prime utilizzate oltre che della tecnologia avanzata. E’ quanto rappresentato nelle immagini del nuovo video spot della Petracca Design di Padula Scalo, leader nella produzione di cucine e arredamento su misura coordinabili con infissi, porte e parquet.

La Petracca Design offre il vantaggio e l’eccellenza di una produzione che avviene direttamente in sede, dando vita ad un prodotto di elevata qualità realizzato interamente nel Vallo di Diano. E’ questa la prova di garanzia di un vero marchio “Made in Italy”.

Nel video la dimostrazione di come nascono i prodotti firmati Petracca Design. L’azienda, inoltre, vanta un team di esperti progettisti e designer specializzati i quali, grazie ad un sistema tecnologico che utilizza la “realtà aumentata“, sono in grado di mostrare in anteprima e virtualmente ciò che in seguito viene realizzato in azienda, seguendo il cliente dall’inizio alla fine dei lavori.

Lo showroom di Petracca Design si trova in via Nazionale a Padula Scalo.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 0975/74084.

– Chiara Di Miele –