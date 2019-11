Padula: convenzione tra Comune e Compagnia Carabinieri Sala Consilina per consultare i dati anagrafici

Una convenzione è stata stipulata tra il Comune di Padula e la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, guidata dal Capitano Davide Acquaviva, per consentire il collegamento telematico alla banca dati dell’anagrafe comunale, in modo da poter consultare in tempo reale i dati necessari per l’adempimento dei compiti istituzionali dell’Arma.

Il Comune di Padula è dotato di un apposito software che permette la consultazione on line dei contenuti della banca dati anagrafica comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali. L’accesso via web consente una maggiore efficienza ed efficacia, oltre ad una tempestiva raccolta delle informazioni.

“Ringraziamo il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina Davide Acquaviva per questa convenzione che ci permette di rafforzare la collaborazione con l’Arma, segno di crescita civile e motivo di sicurezza e tranquillità per i cittadini – dichiara il sindaco di Padula Paolo Imparato –. Un ringraziamento va ai dipendenti comunali, a Tilde Di Pierri responsabile dell’Area Amministrativa, ad Alberto Torresi ufficiale di Stato Civile, per aver curato tutti i dettagli necessari a realizzare questa importante attività”.

– Antonella D’Alto –