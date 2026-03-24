Bellezza e benessere sono le parole chiave al centro della mission del Centro Laser Aura del dottor Tullio Alliegro in via Nazionale 535 a Padula.

Da Aura ogni servizio è pensato per valorizzare lo splendore naturale attraverso un percorso di cura che unisce eleganza, innovazione e professionalità. Tecnologie di ultima generazione e medici esperti sono il valido connubio per far sì che la pelle ritrovi splendore e il corpo si riappropri della sua naturale armonia. Il Centro utilizza tecnologie laser ed estetiche di ultima generazione per risultati sicuri e naturali.

Diversi ed efficaci i servizi pensati per chi varca la soglia del Centro in cui il comfort, l’eleganza, la professionalità e l’accoglienza sono il principale biglietto da visita.

Oltre alle consulenze dermatologiche si può scegliere tra diversi trattamenti corpo, tra cui l‘epilazione laser definitiva (con tecnologia DEKA ad Alessandrite, pensata per agire in modo efficace anche sui peli più chiari e sottili, difficili da trattare con i laser tradizionali), body contouring, trattamenti contro cellulite, adiposità localizzate e dimagranti con DEKA Laser “Onda Pro”, contro la ritenzione idrica, le smagliature e la lassità cutanea, ma anche per un maggiore rassodamento della silouette.

Punta di diamante del Centro Aura sono anche gli innovativi trattamenti viso: antiaging e antirughe, acne e pori dilatati, borse e occhiaie, peeling medicali, fotoringiovanimento con il laser, rimodellamento del contorno viso, blefaroplastica non chirurgica, trattamento delle cicatrici e della cheratosi, rosacea, delle lesioni vascolari (trattamenti con laser vascolare di problematiche legate alla couperose, teleangectasie, rossori e capillari con un minimo di sedute), di lesioni pigmentate e macchie. Nel Centro del dottor Alliegro grazie alla combinazione tra laser CO₂ e laser ad Alessandrite si lavora in profondità per rigenerare la pelle, migliorare la texture e restituire uniformità, tono e luminosità.

Inoltre da Aura è possibile rimuovere i tatuaggi che non sono più graditi con un risultato davvero eccezionale grazie al laser DEKA con cui l’energia selettiva frammenta l’inchiostro rispettando la pelle, senza lasciare cicatrici.

Affidati all’esperienza e alla professionalità di Aura e del dottor Tullio Alliegro, medico chirurgo specializzato in Medicina Estetica e Laserterapia con Master di II Livello in Nuove Tecnologie in Dermatologia Estetica e Rigenerativa.

Prenota una consulenza al 335/1393990 oppure scrivi a info@centrolaseraura.com

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