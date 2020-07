Padula: al via domani la rassegna letteraria “LeggerMente Estate 2020 – Letture interpretate… in Certosa”

Il fascino di un libro di indiscusso successo, una sera d’estate all’aperto, le suggestive arcate di una antica Corte, il piacere dell’ascolto, il potere di una voce che, sapientemente modulata, conduce l’ascoltatore a vivere una storia sempre attuale e sempre nuova, a condividere con i presenti emozioni e pensieri dei personaggi, nello spazio sospeso del racconto. Questi gli ingredienti di “LeggerMente Estate 2020 – Letture interpretate… in Certosa“, la rassegna letteraria, proposta da ‘La Cantina delle Arti’ del Maestro Enzo D’Arco e dall’Associazione Voltapagina presieduta dalla poetessa Paola D’Angelo, che partirà venerdì 10 luglio, alle ore 21.00, presso la Corte della Spezieria della Certosa di San Lorenzo in Padula.

Il primo appuntamento sarà incentrato sul celeberrimo testo di Alessandro Baricco “Novecento”, da cui è stato tratto il film di Giuseppe Tornatore “Il pianista sull’oceano“, con la colonna sonora del compianto Maestro Ennio Morricone.

La rassegna proseguirà il 7 agosto con la lettura interpretata di “Per dieci minuti” di Chiara Gamberale, per concludersi il 4 settembre con “Diario di scuola” di Daniel Pennac.

L’evento si è avvale del patrocinio del Comune di Padula grazie alla volontà del primo cittadino Paolo Imparato e dell’Assessore alla Cultura Filomena Chiappardo. LeggerMente Estate 2020 è la versione estiva dell’ormai tradizionale “LeggerMente, letture interpretate e una tazza di thè”, che da 5 anni si tiene in Cantina tra gennaio e marzo.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione necessaria per ottemperare alle norme previste per il distanziamento fisico. Per informazioni e prenotazione basta contattare i numeri 340/5656963 e 348/8631185.

– Paola Federico –