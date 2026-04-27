Al Centro Laser Aura del dottor Tullio Alliegro, in via Nazionale 535 a Padula, una piattaforma laser di ultima generazione pensata per applicazioni avanzate in ambito dermatologico e di medicina estetica.

Si tratta del laser Deka TORO, un sistema avanzato Q-Switched che combina impulsi a nano e picosecondi, consentendo trattamenti mirati e personalizzabili, con un’elevata attenzione alla sicurezza e alla tutela dei tessuti sani, progettato per la rimozione selettiva di macchie cutanee (solari, senili, melasma), lesioni pigmentate benigne e tatuaggi.

Il rivoluzionario laser agisce frammentando la melanina senza danneggiare i tessuti circostanti, offrendo risultati precisi, rapidi e duraturi su macchie superficiali e profonde.

Chi si sottopone alle sedute laser con Deka TORO può rimuovere macchie cutanee, tra cui lentigo solari e senili, macchie dell’età e melasma, grazie alle lunghezze d’onda specifiche (532 nm, 1064 nm, 785 nm) per colpire i pigmenti scuri.

Inoltre la piattaforma TORO è indicata per la rimozione dei tatuaggi, inclusi quelli multicolore e con pigmenti più difficili come blu e verde grazie all’elevata potenza di picco e alla combinazione di impulsi ultra-brevi (picosecondi).

Il laser Deka TORO Viene utilizzato anche per il ringiovanimento cutaneo (skin rejuvenation) e per trattare cicatrici da acne, oltre che per il trattamento dell’acne attiva con la modalità a impulso termico.

La presenza di tre lunghezze d’onda (1064 nm, 532 nm e 785 nm) consente di modulare il trattamento in base alla profondità della lesione e al fototipo e la lunghezza d’onda 785 nm è indicata per i fototipi più scuri (III–V), riducendo il rischio di infiammazione e di iperpigmentazione dopo il trattamento, rendendolo sicuro anche su pelli sensibili.

Per maggiori informazioni e per una consulenza è possibile rivolgersi al 335/1393990 o scrivere a info@centrolaseraura.com

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