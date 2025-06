“Un figlio della nostra terra chiamato a custodire i luoghi più sacri del cristianesimo. Una notizia che ci riempie di commozione e fierezza”.

Così il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi commenta la nomina di Padre Francesco Ielpo, originario di Lauria, a Custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion, ufficializzata dalla Santa Sede. La Custodia di Terra Santa è una provincia dell’Ordine francescano dei frati minori che comprende i territori di Israele, Palestina, Giordania, Siria, Libano, Egitto, Cipro e Rodi. E’ attualmente l’unica Provincia dell’Ordine a carattere internazionale, in quanto composta da religiosi provenienti da tutto il mondo. I francescani prestano il loro servizio nei principali santuari della Redenzione, tra i quali un posto di rilievo spetta al Santo Sepolcro, alla basilica della Natività a Betlemme e alla chiesa dell’Annunciazione a Nazaret.

“E’ un riconoscimento altissimo per un cammino di fede, dedizione e servizio – prosegue Bardi – ma anche un segno fortissimo dell’impronta che i lucani sanno lasciare nel mondo, spesso in silenzio, sempre con grande profondità. Padre Ielpo rappresenta una Basilicata che custodisce, costruisce ponti, vive la spiritualità in modo autentico e concreto”.

La nomina, confermata da Papa Leone XIV, arriva su proposta del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori e del suo Definitorio e affida a Padre Ielpo la guida della Custodia di Terra Santa, una missione di altissimo valore religioso e simbolico, radicata nei secoli.

Nato il 18 maggio 1970 a Lauria, Padre Francesco Ielpo ha percorso un’intensa vita al servizio della Chiesa e dei giovani: insegnante di religione, parroco, rettore di istituti educativi e soprattutto per anni Commissario di Terra Santa per la Lombardia e poi per l’Italia del Nord. Dal 2022 è Presidente della Fondazione Terra Santa e Delegato del Custode per l’Italia.

“Nel suo percorso si riflette il volto di una Basilicata silenziosa ma operosa, che si fa largo nel mondo con i valori della cultura, della fede e della solidarietà. A nome mio e di tutta la comunità lucana – conclude Bardi – rivolgo a Padre Francesco il nostro più profondo augurio: custodire la Terra Santa è anche un po’ custodire l’umanità intera”.

“Il servizio che l’Ordine e la Chiesa mi hanno chiesto, immediatamente, mi ha fatto percepire l’enorme sproporzione tra la mia misera persona e il compito che mi viene richiesto, in particolare nell’attuale momento storico – ha affermato Padre Ielpo -. Il Padre spirituale mi ha detto: ‘E’ bella questa sproporzione, questo non essere capace! Perché vuol dire che c’è lo spazio perché agisca qualcun altro, perché agisca lo Spirito Santo!’. Quindi, come nel giorno della mia professione religiosa, mi affido a Dio, alla Chiesa, al mio Ordine e ai miei confratelli!“.