“Pacchetto libertà” è la nuova promozione di Metacentro che comprende 35 ingressi da consumarsi entro luglio per praticare in libertà qualsiasi attività sportiva nel Centro Sportivo Meridionale di San Rufo ad eccezione della Scuola di nuoto per bambini.

E’ consigliato agli adulti che preferiscono non avere vincoli legati a giorni e orari e consente di partecipare alle seguenti attività: nuoto libero, corsi di nuoto riservati agli adulti, pilates e ginnastica posturale, acquagym, area attrezzi con personal trainer.

Non è necessaria l’iscrizione e quindi il pagamento della quota, ma soltanto la presentazione del certificato medico sportivo. Il costo del pacchetto di 199 euro corrisponde a 5,50 euro per ogni ingresso invece di 12 euro, quindi con una scontistica superiore al 50%.

L’offerta scade il 22 febbraio. Per saperne di più rivolgersi al numero 0975/395074.

