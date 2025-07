Indiscusse protagoniste della seconda edizione delle Giornate Medievali di San Marino, le “Tamburine dello Stato di Diano” hanno affascinato il pubblico presente con la loro ineccepibile esibizione.

Applausi e cadenza perfetta nell’esecuzione, questi i fattori che hanno contraddistinto l’avventura delle Tamburine.

Questa vissuta nell’arena sammarinese è un’esperienza unica che dà il giusto riconoscimento all’impegno delle ragazze del Vallo di Diano e suggella la forza della loro coesione d’intenti e l’amore per le tradizioni.

Le Tamburine hanno alle spalle un’organizzazione attivissima che ha permesso loro di crescere artisticamente e come gruppo. È per questo che ciascuna Tamburina ringrazia la Pro Loco, il suo Presidente, Biagio Matera, l’intero consiglio di amministrazione ed in particolare il loro referente, Antonio La Maida.

Le Tamburine saranno ora impegnate alla 30^ edizione de “Alla tavola della Principessa Costanza” dall’11 al 13 agosto nel centro storico di Teggiano.