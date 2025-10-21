“Ottobre Rosa” è il mese dedicato alla prevenzione femminile che mira a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce attraverso campagne informative, eventi e controlli sanitari gratuiti. L’obiettivo è soprattutto quello di aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, ma nel tempo gli screening hanno iniziato a coinvolgere le diverse patologie che possono colpire le donne, incoraggiando verso stili di vita sani che possono ridurre il rischio di sviluppare il tumore.

Anche l’attenzione alla salute della bocca è una importante forma di prevenzione oncologica. Lo Studio Dentistico Innamorato, con sede a Teggiano in via Provinciale, attraverso le dottoresse Rada e Anna Innamorato lancia una serie di consigli utili focalizzandosi sulla prevenzione che parte dal cavo orale.

Curare l’igiene della bocca, infatti, aiuta a prevenire i tumori del cavo orale e a ridurre le complicanze delle terapie oncologiche. Diagnosi precoce, controlli regolari e assistenza odontoiatrica possono essere degli alleati importanti contro il cancro.

Le forme dei tumori del cavo orale fanno parte dei tumori del distretto testa-collo e comprendono le neoplasie di lingua, gengive, palato, guance, palato e gola. Le diagnosi di questa tipologia sono in costante crescita a causa della diffusione di fattori di rischio come le infezioni da papilloma virus, il fumo e l’alcol. Infiammazioni croniche della bocca, se combinate con altri fattori, possono degenerare in lesioni precancerose. Queste, se non vengono individuate tempestivamente, possono causare lo sviluppo di tumori.

Prendersi cura della salute della bocca significa non solo lavare i denti con costanza, passare il filo interdentale e fare la pulizia dentale, ma anche prestare attenzione a cambiamenti della mucosa e alle caratteristiche inconsuete delle diverse componenti anatomiche della nostra bocca. In caso di anomalie, è opportuno farsi visitare da un medico specializzato nelle patologie del cavo orale.

I due sintomi più comuni dei tumori della bocca sono la comparsa di ulcere o noduli che non guariscono e un senso di disagio o dolore persistenti. Altri sintomi meno caratteristici possono includere macchie e dolori o difficoltà nella deglutizione.

Una buona igiene orale è importante anche per chi ha già sviluppato un tumore. Per i pazienti oncologici avere una bocca in salute può ridurre le complicanze legate a chemioterapia e radioterapia. Mucositi, infezioni fungine, dolore e difficoltà nella masticazione sono effetti collaterali dei trattamenti oncologici che possono rendere più difficile la qualità di vita e l’aderenza alle terapie. Mantenere quindi una buona igiene orale di base riduce queste complicanze.

Inoltre prima di iniziare la terapia antitumorale è sempre raccomandato di effettuare una pulizia approfondita dei denti, che può prevenire infiammazioni.