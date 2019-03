Ottimi risultati per la Kodokan Ginnastica di Atena Lucana alla fase regionale CSAIn a Battipaglia

Domenica scorsa l’Associazione Sportiva Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana ha partecipato con 20 ginnaste alla fase regionale CSAIn a Battipaglia.

Michela Izzo e Melany Tardugno hanno conquistato il primo posto, mentre Federica Lavista e Ramona Marino il secondo, sia nella classifica della giornata che in quella definitiva nella coppia.

Secondo posto a squadra anche per Anna Abbamonte, Martina Bruno, Miriam Di Donato, Alessia Morrone, Giorgia Petrarca. Si aggiudica il terzo posto individuale Grazia Dorotea Reina, quarto posto per Siria Giallorenzo e quinto posto a squadre anche per Maria Rosaria Lamattina, Katrin Scaffa, Miriam Mea.

Fascia oro anche per le piccolissime tra i 6 e gli 8 anni Francesca Abbamonte, Miriam Del Negro, Antonella Romano, Sara Trotta, Filomena Marmo e Laura Barone. Marmo e Barone hanno abissato l’oro con la gara individuale.

Tutte le ginnaste si qualificano per la fase Nazionale che si svolgerà ad Agropoli l’1 e il 2 giugno.

Soddisfatte dei risultati e contente le istruttrici, Rosaria Bruno e Piera Villapiana, perché per la prima volta non sono costrette ad andare fuori ma hanno le Finali in casa.

– Annamaria Lotierzo –