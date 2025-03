Ottima prestazione dei giovanissimi pankratiasti della New Kodokan Lucania che si classificano al primo posto ai Campionati Italiani Fijlkam di Pankration, organizzati sabato scorso proprio dalla società valdianese e riservati alle classi Under 11, Under 13 e Under 15.

La società si è posizionata per ben 2 volte al primo posto nelle classifiche di categoria e, nelle varie specialità, ha ottenuto ben 23 titoli italiani individuali.

“Un record assoluto” è il commento del Maestro Pietro Amendola per il buon risultato dei suoi atleti.

La classifica Under 13 è stata vinta dalla New Kodokan Lucania, 2° posto per la società Imperial Eagles di Napoli e 3° posto per Pankration Warpedo Romeo della Calabria. Nella classifica Under 15 al primo posto sempre la New Kodokan Lucania, al 2° posto Pankration Cirò Marino ed al 3° posto Artagon Foggia.

