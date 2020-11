Ottati: dalla Regione Campania 198mila euro per la messa in sicurezza del Santuario della Madonna del Cardoneto

Ottime notizie per Ottati dalla Regione Campania. Sono, infatti, stati finanziati i lavori di messa in sicurezza del Santuario della Madonna del Cardoneto per un importo di 198.000 euro, con fondi a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 6.

Grazie al rimpinguamento del capitolo di spesa, con il progetto candidato, che in prima battuta non era stato finanziato, verrà realizzato un importante intervento a salvaguardia della struttura, oltre al miglioramento dell’area di pertinenza.

“Ci abbiamo sperato fortemente – afferma il sindaco Elio Guadagno –, per l’attaccamento che la comunità di Ottati serba nei confronti di questo luogo sacro, casa della nostra adorata Madonna del Cardoneto. Per tale motivo, me ne scuso ma il fine giustifica i mezzi, abbiamo letteralmente tartassato di telefonate gli amici in Regione Campania, con la speranza di portare a casa notizie diverse dalle prime. Così è stato!”

“A loro giunga il ringraziamento dei fedeli e devoti della Madonna del Cardoneto – conclude il primo cittadino –, alla quale affidiamo la preghiera affinché ci accompagni serenamente fuori da questo tempo difficile“.

– Paola Federico –