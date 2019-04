Ospedale Sapri. Pino Pinto Band e SApieNZA Onlus fanno visita ai ricoverati per gli auguri di Pasqua

Un momento di gioia e vicinanza a chi è in difficoltà quello vissuto ieri a Sapri quando nell‘Ospedale dell’Immacolata hanno fatto ingresso a sorpresa il Maestro Pino Pinto con i componenti della sua nota Band e i membri dell’associazione SApieNZA Onlus di Sanza, presieduta da Pasquale Citera.

Sorrisi e dolcezza per i ricoverati nei vari reparti che così hanno ricevuto dei particolari auguri per la Santa Pasqua.

Balli, suoni, canti e abiti colorati hanno animato stanze e corsie del nosocomio, rendendo maggiormente piacevole anche un periodo più difficile com’è quello che si vive nel corso della degenza ospedaliera. Per i più piccoli ricoverati in Pediatria, poi, trascorrere qualche giorno in ospedale è ancora più duro e quindi questo genere di iniziative solidali aiuta ad affrontare meglio gli ostacoli temporanei e regala la giusta carica per tornare a casa con il sorriso sulle labbra. A loro anche le uova di Pasqua di cioccolato, simbolo delle feste che non può mancare tra le mani di un bambino.

“Dopo la visita in ospedale a Natale, anche per Pasqua abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa emozionante. Per noi è sempre motivo di gioia poter regalare un sorriso agli ammalati – ha dichiarato Pino Pinto – e sapere che i nostri suoni rendono meno duro questo periodo di degenza in ospedale ci rende orgogliosi del lavoro che svolgiamo. Sono giornate particolari e ci tocca profondamente sapere che tanti ammalati, soprattutto anziani, non potranno festeggiare a casa con i propri cari. Ringrazio il Direttore sanitario, il dottor Rocco Calabrese, il Centro Distribuzione Curcio di Sanza e l’assessore comunale Antonio Citera per il sostegno prestato alla nostra iniziativa in collaborazione con la SApieNZA, oltre alle tante persone che hanno dimostrato apprezzamento per la nostra iniziativa attraverso i messaggi che ci sono stati inviati. Spero che tanti di buona volontà in futuro vogliano unirsi a noi per continuare a portare avanti questo genere di iniziative a sostegno di chi è meno fortunato di noi”.

– Chiara Di Miele –