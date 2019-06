Ospedale Sapri. L’Asl Salerno rilancia la struttura: “E’ un tassello strategico della rete aziendale”

Arriva la replica dell’Asl Salerno, a firma del Commissario Straordinario Mario Iervolino, in riferimento alla situazione dell’Ospedale Immacolata di Sapri in merito ad alcune preoccupazioni espresse da comitati e autorità politiche su un possibile depotenziamento della struttura.

“Tutti i reparti attivi un anno fa a Sapri – dice il Commissario Straordinario Mario Iervolino – sono attualmente operativi ed assicurano un adeguato standard di assistenza. L’Ospedale rappresenta un tassello strategico della rete aziendale che presidia una zona ad alta vocazione turistica pur fra difficoltà legate ad alcune carenze di organico che non nascono oggi. La situazione ereditata un anno fa presentava rilevanti criticità che sono state affrontate con risultati sicuramente migliorativi. Si pensi a Radiologia che un anno fa lavorava con un solo medico mentre oggi si avvale di un’altra unità e vi si prevede l’arrivo di un altro radiologo. A Ostetricia, all’endemico problema della carenza di ostetriche si è data risposta tramite assegnazione di 4 unità”.

Iervolino sottolinea inoltre che “a Cardiologia la dotazione è stata incrementata di due unità e a Medicina generale da settembre saranno attivati 6 posti letto per lungodegenza. L’Asl ricorda anche che negli ultimi mesi è stato ripristinato il Servizio di Radiologia anche per gli utenti esterni ai quali viene oggi assicurato anche lo screening della displasia dell’anca neonatale oltre agli screening oncologici. E’ stata inoltre programmata l’installazione di un nuovo mammografo digitale con tomosintesi di ultima generazione. L’offerta sanitaria sul territorio è stata poi rafforzata attraverso l’Ambulatorio Polispecialistico di Torre Orsaia e quello di Caselle in Pittari”.

E sul reclutamento di personale, l’Asl sottolinea che sta lavorando “per reperire nuove risorse di personale. E’stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse rivolto ai Pediatri di Libera Scelta per la presenza di pediatri in ospedale anche nei giorni prefestivi e festivi. Inoltre a breve sarà pubblicato sul BURC l’avviso per il reclutamento di 70 medici per l’Emergenza Territoriale. A breve inoltre saranno affidati i lavori per l’adeguamento sismico dell’ospedale secondo le più recenti normative”.

– Claudia Monaco –