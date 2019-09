Il reggente del reparto di “Gravidanza a rischio” dell’ospedale di Salerno, Mario Polichetti, questa mattina ha raccontato a “I fatti vostri” la storia della paziente Filomena Ianniello, 35enne di San Valentino Torio protagonista di un parto record.

La donna di 225 kg ha dato alla luce una splendida bambina alla 34^ settimana, dopo che era giunta al “Ruggi” con uno scompenso cardiaco e una gestosi, in condizioni critiche. In sala operatoria tutto è andato per il meglio anche grazie alle competenze del dottore Francesco Marino, Responsabile facente funzioni del reparto di Ginecologia ospedaliera del Ruggi. Così è venuta al mondo Antonia Maria Rosaria, poi affidata alle cure del personale ospedaliero.

Polichetti ha raccontato tutto in diretta tv davanti alle telecamere del programma condotto da Giancarlo Magalli.

“La bambina è sana e completamente fuori pericolo – ha spiegato nel corso della trasmissione -. Come già detto in passato confermo ancora di essere disponibile di voler mettere a disposizione quest’esperienza auspicando di poterla trasferire anche ai giovani del nostro territorio attraverso la Facoltà di Medicina dell’Università di Salerno. Il racconto di questa storia in un programma così seguito come ‘I fatti vostri’ può dare solo lustro alla sanità salernitana. Questa storia deve ricordarci che il ‘Ruggi’ è un polo di eccellenze per la sanità del Sud“.

– Chiara Di Miele –

