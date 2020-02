I dottori Vincenzo D’Acunti e Gabriele Mare del reparto di Geriatria dell‘ospedale “Curto” di Polla presteranno gratuitamente il loro servizio nonostante il collocamento in quiescenza.

La decisione è stata riportata da una delibera dell’Asl Salerno. I due professionisti valdianesi presteranno servizio gratuitamente per non oltre un anno.

Una decisione che punta così a garantire servizi assistenziali continuativi dell’ospedale di Polla, sempre più alle prese con un’emergenza legata alla mancanza di personale medico.

“Un vantaggio per l’Azienda sanitaria – si legge nella delibera – per l’esperienza dei due medici, per la carenza di personale nelle more dell’espletamento dei concorsi avviati dall’Asl e per l’alta competenza dimostrata dai due professionisti”.

– Claudia Monaco –