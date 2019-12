Ospedale di Vallo della Lucania. Serve sangue 0 Negativo per il 67enne di Sanza caduto nella stalla

Serve sangue del gruppo 0 Negativo presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per il 67enne di Sanza che ieri pomeriggio è caduto mentre si trovava all’interno della sua stalla.

L’uomo è stato ritrovato riverso a terra da familiari, che hanno prontamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le prime cure del caso.

In seguito in medici ne hanno disposto il trasferimento presso il “San Luca” di Vallo della Lucania dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in stato comatoso dopo aver riportato un grave trauma cranico. Probabilmente l’uomo potrebbe essere caduto a seguito di un malore.

Si fa dunque appello al cuore dei più generosi, appartenenti al gruppo sanguigno 0 Negativo, affinchè donino il prezioso e vitale liquido per salvare la vita dello sfortunato 67enne.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

3/12/2019 – Cade mentre si trova a lavoro nella sua stalla. Grave 67enne di Sanza