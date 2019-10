Una storia a lieto fine arriva dall’ospedale “Immacolata” di Sapri dove due vite sono state salvate grazie al tempestivo e risolutivo intervento del dottore Bruno Torsiello, ginecologo presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Protagonista della vicenda è una coppia del Golfo di Policastro che ha rischiato di non poter abbracciare la figlia a pochi giorni dalla sua nascita.

La giovane donna infatti, giunta al termine della gravidanza, ha avuto un distaccamento quasi totale della placenta accompagnato da una grave emorragia che ha messo a repentaglio la sua vita e quella della figlia.

“Sono arrivata in ospedale in condizioni disperate e in una pozza di sangue – ha raccontato – E proprio in quel momento ho pensato che non avrei mai visto mia figlia. Ma per fortuna le cose sono andate diversamente”.

In ospedale, infatti, ad attenderla c’era il ginecologo Torsiello che si è reso conto subito della gravità della situazione e ha immediatamente operato la donna, salvando la vita ad entrambe.

“Saremo riconoscenti per tutta la vita al dottore Torsiello – ha affermato la coppia – Se non fosse intervenuto così rapidamente noi adesso racconteremmo un’altra storia. È riuscito a far nascere nostra figlia in poco più di venti minuti e a salvarle la vita”.

Un’operazione che il ginecologo ha compiuto da solo, affiancato esclusivamente dall’anestesista Ciro Saturno: “Questa vicenda sottolinea l’importanza della presenza del reparto di Ostetricia e Ginecologia nell’ospedale di Sapri – ha dichiarato Torsiello – Se il punto nascite fosse stato chiuso purtroppo per la signora e la bimba ci sarebbe stato poco da fare perché non avrebbero fatto in tempo ad arrivare negli altri ospedali”.

