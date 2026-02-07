“Gravi criticità organizzative stanno mettendo a rischio la sicurezza dei pazienti e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari nel presidio ospedaliero di Sapri, in particolare nei reparti di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria”.

A denunciarlo è il segretario generale della Fials Salerno Carlo Lopopolo che lancia un allarme pubblico sulla sostenibilità dell’attuale assetto assistenziale.

“La nuova riorganizzazione è strutturalmente inadeguata e non garantisce gli standard minimi di sicurezza -dichiara Lopopolo – Stiamo assistendo a una gestione emergenziale trasformata in normalità, dove il rischio clinico e organizzativo viene scaricato sui professionisti in servizio, esponendoli a responsabilità non compatibili con le risorse disponibili”.

Particolarmente critica la situazione in Pediatria, dove una dotazione organica ridotta a sette infermieri rende impossibile garantire una turnistica sicura. “Nel turno notturno è previsto un solo infermiere per coprire contemporaneamente reparto, nido e Pronto Soccorso pediatrico – spiega – In caso di intervento in sala operatoria, il reparto resta di fatto senza infermiere. È una condizione inaccettabile per pazienti, neonati e operatori”.



Analoghe criticità riguardano l’area di Ginecologia e Ostetricia. “Durante il turno notturno, in caso di parto, ostetrica e infermiera vengono impegnate in sala parto, lasciando reparto e Pronto Soccorso ostetrico scoperti o affidati a un solo operatore socio-sanitario. Questa non è sicurezza, è una grave vulnerabilità del sistema”.

Il sindacato guidato da Lopopolo chiede interventi immediati lo scorrimento delle graduatorie del concorso infermieri, il ripristino delle dotazioni organiche con almeno due infermieri per turno in Pediatria e Ginecologia e Ostetricia, due ostetriche per turno e una verifica complessiva delle dotazioni aziendali. Inoltre, viene richiesta la convocazione urgente di un tavolo tecnico per rivedere l’organizzazione della turnistica.

“Non possiamo accettare che la sicurezza delle cure e la tutela del personale vengano sacrificate per scelte gestionali – conclude Lopopolo – Se non arriveranno risposte concrete e tempestive, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie nelle sedi competenti. La salute dei cittadini e la dignità dei lavoratori non sono negoziabili”.