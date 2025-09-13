“All’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno si registra una presenza sempre più invadente di ambulanze private“.

E’ la denuncia di “Nessuno tocchi Ippocrate” dopo diverse segnalazioni secondo cui, a qualsiasi ora del giorno e della notte, davanti al Pronto Soccorso stazionerebbero mezzi spesso vetusti, “con operatori in divisa poco professionali intenti a distribuire volantini persino all’interno del nosocomio“.

“Un fenomeno che solleva interrogativi non solo di decoro, ma soprattutto di legalità e tutela dei pazienti” affermano dall’organizzazione no profit.

“Ricordiamo che gli ospedali sono strutture pubbliche con accesso regolamentato: la priorità è la cura dei pazienti e la salvaguardia della loro privacy – spiegano -. La distribuzione non autorizzata di volantini può configurarsi come disturbo, intrusione e persino violazione delle norme igienico-sanitarie. All’interno delle strutture sanitarie è vietata qualsiasi forma di pubblicità o propaganda, salvo materiale informativo approvato dalla Direzione sanitaria, come campagne di prevenzione o iniziative patrocinate da ASL e Ministero della Salute”.

Ora l’attenzione è rivolta al nuovo Direttore generale Ciro Verdoliva che, secondo “Nessuno tocchi Ippocrate”, è chiamato a decidere “se proseguire la linea di fermezza già adottata durante la sua esperienza alla ASL Napoli 1, dove si era distinto per il contrasto al fenomeno delle ambulanze private“.