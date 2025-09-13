Ospedale di Salerno, l’ombra delle ambulanze private. La denuncia di “Nessuno tocchi Ippocrate”
“All’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno si registra una presenza sempre più invadente di ambulanze private“.
E’ la denuncia di “Nessuno tocchi Ippocrate” dopo diverse segnalazioni secondo cui, a qualsiasi ora del giorno e della notte, davanti al Pronto Soccorso stazionerebbero mezzi spesso vetusti, “con operatori in divisa poco professionali intenti a distribuire volantini persino all’interno del nosocomio“.
“Un fenomeno che solleva interrogativi non solo di decoro, ma soprattutto di legalità e tutela dei pazienti” affermano dall’organizzazione no profit.
“Ricordiamo che gli ospedali sono strutture pubbliche con accesso regolamentato: la priorità è la cura dei pazienti e la salvaguardia della loro privacy – spiegano -. La distribuzione non autorizzata di volantini può configurarsi come disturbo, intrusione e persino violazione delle norme igienico-sanitarie. All’interno delle strutture sanitarie è vietata qualsiasi forma di pubblicità o propaganda, salvo materiale informativo approvato dalla Direzione sanitaria, come campagne di prevenzione o iniziative patrocinate da ASL e Ministero della Salute”.
Ora l’attenzione è rivolta al nuovo Direttore generale Ciro Verdoliva che, secondo “Nessuno tocchi Ippocrate”, è chiamato a decidere “se proseguire la linea di fermezza già adottata durante la sua esperienza alla ASL Napoli 1, dove si era distinto per il contrasto al fenomeno delle ambulanze private“.