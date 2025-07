E’ stato inaugurato ieri presso il Servizio di Senologia Radiologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno lo spazio di accoglienza dedicato alle pazienti.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro – Sezione di Salerno “Luana Basile”, si basa su un principio fondamentale: nessuno deve sentirsi solo. Nei momenti di attesa, spesso carichi di emozione e incertezza, la presenza di una persona, una parola gentile o un sorriso possono fare la differenza.

Il servizio offre orientamento e accompagnamento delle pazienti, dal momento dell’arrivo fino all’esame e alla consegna del referto. L’assistenza viene svolta dalle volontarie dell’associazione, già attive da anni presso la Breast Unit dell’ospedale con progetti che mettono al centro la persona durante l’esperienza di cura.

In concomitanza con l’avvio ufficiale del servizio di accoglienza è stata installata una libreria per il book crossing a disposizione delle pazienti. Uno scaffale dove prendere o lasciare un libro, per donare tempo, storie e compagnia a chi aspetta in sala d’attesa.

Presenti il personale medico e sanitario del reparto, le pazienti, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Vincenzo D’Amato, il responsabile dell’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro – Sezione di Salerno “Luana Basile” Arturo Iannelli, le volontarie dell’associazione.

E’ stata l’occasione per raccontare un’alleanza possibile tra sanità, volontariato e cultura. Una collaborazione che rende l’ospedale un luogo non solo di cura, ma anche di umanità e condivisione.