Ospedale di Roccadaspide. Il dottore La Rocca nominato Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia

Il Direttore Generale dell’ASL di Salerno, il dottore Mario lervolino, ha nominato dal 1° ottobre il dottore Francesco La Rocca Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia dell’ospedale di Roccadaspide.

L’incarico è “ad interim” in quanto La Rocca, che attualmente dirige l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, non lascerà l’incarico precedente coordinando le attività dei due reparti.

Nolano, 56 anni, prima di approdare a Battipaglia ha lavorato quasi 20 anni nella più grande Azienda Ospedaliera del Mezzogiorno, l‘ospedale “Cardarelli” di Napoli.

“Ringrazio il Direttore Generale per questo incarico. – ha dichiarato La Rocca – E’ certamente un onore ma anche un onere, visto che il lavoro a Battipaglia non manca, anzi negli ultimi due anni è progressivamente aumentato sia come numero di pazienti operati che come complessità dei casi trattati. E’ una sfida che ho raccolto con grande entusiasmo consapevole dell’importanza di un ospedale come quello di Roccadaspide che serve un territorio vasto e orograficamente complesso. Del resto la mia nomina enfatizza il concetto di DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di cui fanno parte i presidi ospedalieri di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide, che devono tendere sempre più ad essere complementari tra loro implementando le loro attività. Lavorerò in questa ottica che del resto è la stessa che ispira l’azione del dottore Mario Minervini che da Direttore Sanitario del DEA coordina 13 presidi ospedalieri”.

“Le prime sensazioni sono assolutamente positive – conclude – Ho trovato grande collaborazione da parte di tutto il personale che ho incontrato. Anche se l’incarico è “ad interim” (fino a quando non saranno espletate le procedure per la nomina del nuovo responsabile) cercherò comunque di portare la mia esperienza replicando un modello organizzativo che a Battipaglia ha funzionato”.

– Claudia Monaco –