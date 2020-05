Ospedale di Potenza. Rari e complessi interventi di chirurgia toracica eseguiti su due donne

Due complessi interventi di chirurgia toracica sono stati eseguiti su due donne ricoverate all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Si tratta di una 41enne e di una 39enne, di cui una puerpera, trasferite durante la pandemia da Covid-19 presso l’U.O.D. di Chirurgia Toracica diretta dal dottor Gerardo Guarino, rispettivamente per piopneumotorace sinistro massivo cronicizzato da ulcera necrotica del fondo gastrico fistolizzata nel cavo pleurico (caso mai descritto in letteratura scientifica) e per sequestro polmonare di tipo intralobare, rara malformazione congenita vascolare.

Dopo aver effettuato i necessari approfondimenti strumentali a completamento dell’iter diagnostico, le pazienti sono state sottoposte a due complessi interventi chirurgici eseguiti dal dottor Guarino aiutato dal dottor Dinatale e dal dottor Casaletto, coordinati dal Direttore della Chirurgia Generale e d’Urgenza, dottor Giuliani, con anestesia condotta dalla dottoressa Ciriello della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Mileti, coadiuvati dal personale infermieristico Mazziotta, Camera, Mecca, Avena, Ramaglia e Vaccaro.

In entrambi i casi, in considerazione dell’età, è stata eseguita un’incisione sottomammaria nel rispetto dei requisiti estetici. Nel caso della paziente affetta da piopneumotorace sinistro massivo cronicizzato da ulcera del fondo gastrico fistolizzata nel cavo pleurico è stato necessario un lungo e complesso intervento di decorticazione pleurica, pericardiotomia, identificazione ed isolamento con asportazione del tramite fistoloso attraverso l’apertura del diaframma con resezione del fondo gastrico, sutura del diaframma. Nel caso della paziente affetta da sequestro polmonare, in considerazione dell’estesa area di parenchima polmonare interessato dalla malformazione vascolare, dopo isolamento e sezione del voluminoso vaso afferente dall’aorta toracica, è stata eseguita una lobectomia inferiore sinistra. Entrambe le pazienti hanno avuto un regolare decorso post-operatorio e sono state dimesse in buone condizioni generali. Le successive visite di controllo sono risultate nella norma.

L’efficienza organizzativa dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” ha permesso, nonostante l’emergenza Covid, con opportune procedure di accettazione, gestione e dimissione in funzione del rischio di diffusione virale, di allineare le necessarie professionalità e competenze per garantire ai pazienti, nella massima sicurezza, le migliori prestazioni sanitarie. Pertanto, seppur in corso di emergenza sanitaria, con il necessario accorpamento e grazie al supporto del personale medico ed infermieristico della Chirurgia Generale, l’U.O.D. di Chirurgia Toracica ha mantenuto elevati standard qualitativi e quantitativi, essendo stati effettuati nell’arco di due mesi ben 16 interventi di chirurgia toracica maggiore.

– Chiara Di Miele –