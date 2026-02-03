Prima di morire decide di fare una donazione all’Unità Operativa di Oncologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

E’ la storia che vede protagonista un uomo di Caggiano la cui vedova ha fatto sì che le sue ultime volontà si trasformassero in un gesto concreto di supporto alle attività del Reparto che segue i pazienti oncologici del territorio anche attraverso la somministrazione della chemioterapia.

L’uomo ha voluto donare all’Oncologia diretta dalla dottoressa Annarita Roscigno un monitor multiparametrico utile per l’ampia utenza presente nel reparto e la cui fornitura non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’ASL Salerno.

Dopo la richiesta presentata dalla vedova del generoso donatore l’Azienda Sanitaria ha raccolto il parere favorevole della Responsabile del Reparto, del Direttore Sanitario e Amministrativo del “Curto” e della UOC Ingegneria Clinica e HTA.