Ospedale di Polla. Non ce l’ha fatta il giovane a cui tanti volontari hanno donato il sangue

E’ finita in maniera drammatica quella che si stava trasformando in una vera e propria gara di solidarietà per salvare una giovane vita all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Questa mattina, purtroppo, il cuore di Antonino Zappia, 28enne di Caggiano, da qualche giorno ricoverato in Rianimazione a causa di una necrosi pancreatica emorragica, ha smesso di battere.

In tantissimi si erano mobilitati nelle ultime ore per donare il proprio sangue e cercare di salvarlo.

Il giovane caggianese, infatti, a causa di una grave emorragia aveva bisogno di sangue del gruppo 0 negativo e, dopo l’appello partito dal Centro Trasfusionale del “Curto”, diverse erano state le donazioni effettuate.

A nulla, però, sono valsi tutti gli sforzi messi in campo dal Responsabile del Centro, il dottor Carmine Oricchio, e da quanti, spinti dalla voglia di dare una mano, hanno fatto la fila in ospedale per un gesto importante e di vitale sostegno.

– Chiara Di Miele –