Ospedale di Polla. Negativo al tampone il personale venuto a contatto con il medico contagiato di Geriatria

Buone notizie dall’ospedale di Polla. Sono infatti risultati negativi i tamponi per la ricerca del Covid-19 effettuati sul personale sanitario del reparto di Geriatria del “Luigi Curto”.

Lo screening si era reso necessario in seguito alla positività al Coronavirus di un medico in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Geriatria, un professionista del Napoletano che vive a Polla per lavoro.

I tamponi di controllo sul personale sanitario, medici, infermieri ed operatori in servizio in Geriatria, erano stati richiesti dal Direttore Sanitario del “Curto”, il dottor Luigi Mandia.

– Paola Federico –

