Ospedale di Polla.Negativi i tamponi del personale in servizio nel reparto di Neurologia, riaperta la Geriatria

Sospiro di sollievo per l’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sono infatti risultati negativi al Covid-19 i tamponi effettuati sul personale in servizio rimasto in isolamento in ospedale dopo che lo scorso 23 ottobre è risultata contagiata una paziente di Sala Consilina ricoverata in reparto in seguito ad un’ischemia.

Subito è scattata la chiusura dell’Unità Operativa e medici, infermieri e operatori presenti in reparto sono stati sottoposti al tampone. Al momento risulta contagiata dal virus soltanto un’infermiera della Neurologia che però si trova in isolamento ed è asintomatica.

Inoltre al “Curto” è stata riaperta l’Unità Operativa Complessa di Geriatria, chiusa il 25 ottobre dopo la positività al Covid di un’anziana ricoverata.

– Chiara Di Miele –

