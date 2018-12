Ospedale di Polla. Il Maestro Pino Pinto e la sua band fanno visita ai ricoverati per gli auguri di Natale

Distribuire auguri e attimi di felicità è stato l’obiettivo pienamente centrato questa mattina dal Maestro Pino Pinto insieme ai componenti della sua amata band ed in collaborazione con la SApieNZA Onlus di Sanza presieduta da Pasquale Citera.

Il gruppo, accompagnato dal consigliare alla Sanità del Comune di Sanza Antonio Citera, promotore dell’iniziativa, e al sindaco di Polla Rocco Giuliano hanno fatto visita a tutti i pazienti ricoverati nell’ospedale “Luigi Curto”.

Un momento entusiasmante, con i componenti della band che hanno allietato di note e colori i vari reparti del presidio ospedaliero pollese, abbracciando e augurando buone feste a chi in questi giorni è purtroppo costretto a rimanere in un letto di ospedale.

“E’ stato bellissimo – dichiara il Maestro Pino Pinto – un vero e proprio bagno di emozioni. Le persone si sono emozionate alla nostra vista e anche noi ci siamo emozionati. E’ stata un’esperienza fantastica, un mio sogno realizzato e finalmente sono riuscito a strappare un sorriso in questo giorno particolare a chi è più sfortunato di noi. Quei 10 minuti in cui siamo stati in ogni stanza abbiamo portato un momento di allegria. Ringrazio l’ospedale di Polla e il Direttore sanitario Luigi Mandia per averci aperto le porte e permesso di visitare i ricoverati”.

– Chiara Di Miele –