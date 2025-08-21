Ospedale di Polla. Il 9 settembre ripartono i corsi di accompagnamento alla nascita per mamme e papà
Riparte il Progetto Supermamma con i corsi di accompagnamento alla nascita presso l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.
Si tratta di un’occasione di confronto, condivisione e scoperta per le future mamme ma anche per i papà.
Il primo incontro è in programma per il 9 settembre dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Aula Magna “Sen. Giosi Roccamonte” del presidio ospedaliero di Polla.
Per iscrizioni scrivere all’indirizzo ostetricia.polla@gmail.com