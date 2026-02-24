Ospedale di Polla. Il 1° marzo donazione di sangue con l’associazione 21 passi e Fratres
L’associazione 21 Passi e il Gruppo Fratres Vallo di Diano organizzano una raccolta straordinaria di sangue.
L’appuntamento è in programma per domenica 1 marzo presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Polla a partire dalle 9.00.
Per informazioni e per aderire alla raccolta si può scrivere a info@21passi.it o telefonare al 346/6700007.
Per poter donare il sangue bisogna essere maggiorenni. La mattina della donazione è possibile fare una leggera colazione evitando latte e derivati.