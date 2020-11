Ospedale di Polla, attivo il macchinario per tamponi. Servirà per i degenti o per chi attende il ricovero

È attivo da qualche giorno il macchinario per processare i tamponi presso l‘ospedale “Curto” di Polla.

L’importante strumento servirà per i tamponi molecolari con una metodica rapida. Inoltre, saranno effettuati anche i test rapidi. Il servizio sarà di supporto per i pazienti che attendono un ricovero o per quanti sono costretti alla degenza in ospedale.

Un ulteriore passo nel presidio pollese per la lotta al Covid-19 che recentemente ha anche attivato un reparto apposito per accogliere pazienti positivi che presentano complicazioni.

Il Direttore Sanitario, dottore Luigi Mandia, ha inoltre già richiesto un ulteriore macchinario per evitare attese dai laboratori di Eboli e Salerno e rendere il servizio sanitario sempre più completo.

– Claudia Monaco –