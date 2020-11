“Nonostante l’emergenza Covid ed il prevedibile slittamento dei tempi, tutto sommato possiamo dire di essere abbastanza in linea con le scadenze del crono programma che abbiamo concordato e definito da gennaio 2020 con l’Asl di Salerno“. Ad dichiararlo è il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica che afferma come, proprio in questi giorni, il Direttore Generale dell’Azienda ha approvato con propria Delibera il progetto esecutivo per la realizzazione presso il presidio di Sant’Arsenio dell’Ospedale di Comunità.

Così, il progetto è stato già trasmesso alla Soresa di Napoli che dovrà indire ed espletare la gara.

“Voglio ricordare che i fondi, pari a circa 1 milione di euro, sono regolarmente stanziati ed imputati sul bilancio aziendale – sottolinea Pica -. Tra l’altro il progetto è coerente con la programmazione della Strategia delle Aree Interne a regia della Comunità Montana Valla di Diano. Sono già intervenuto presso la Soresa per chiedere l’adozione di una procedura accelerata che consiste nella delega all’Asl per le procedure di gara con il percorso semplificato previsto dai decreti recenti di accelerazione delle procedure“.

Va, inoltre, detto che la scorsa settimana l’ufficio tecnico aziendale ha provveduto alla consegna dei lavori, da 700mila euro, di efficientamento che sono ad oggi in corso e, secondo Pica, “entro 6 mesi saranno ad uno stato molto avanzato“.

“I prossimi passi – continua il primo cittadino di Sant’Arsenio – saranno la realizzazione del Consultorio Familiare e dell’Unità complessa delle cure Primarie dunque, se non interverranno altri rallentamenti, e se persegue l’orientamento dell’Azienda a dotare la struttura di personale necessario entro i prossimi mesi, prevediamo che entro il 31 dicembre 2021 tutto l’Ospedale ‘Santissima Annunziata’ di Sant’Arsenio sarà pienamente funzionale come struttura territoriale della salute al servizio di un comprensorio molto vasto che va oltre il Vallo di Diano“.

