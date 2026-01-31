Il dottore Salvatore Guercio Nuzio, pediatra dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, lascia il presidio da domani.

Il dottore si trasferirà presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Nido di Villa Malta a Sarno, luogo di origine dello stimato professionista.

Guercio Nuzio, per tutti “il dottore dei bambini“, lascia dopo quasi 10 anni di servizio Battipaglia, preceduti dal suo impegno anche nella Pediatria del “Curto” di Polla, lavorando nei percorsi di umanizzazione delle cure pediatriche e nell’attività specialistica legata all’endocrinologia e obesità pediatrica.

Per anni è stato attivo un ambulatorio endocrinologico, che verrà ora aperto a Sarno, ma grazie “alla sensibilità della dottoressa Santaniello, direttrice dell’Unità pediatrica di Sarno, riuscirò ad essere presente con turni aggiuntivi a Battipaglia continuando a seguire i bimbi che avevano un percorso endocrinologico-pediatrico” spiega.

“L’umanizzazione delle cure non è solo slogan – afferma – ma una scelta quotidiana. Lascio un reparto che è stata casa, famiglia. Lascio progetti e sogni che spero continueranno a camminare anche senza di me”.

“Grazie di cuore a tutto il personale della Pediatria, al direttore Eleonora Ardia, a tutto l’ospedale per avermi dimostrato estremo affetto e stima che porterò nel cuore. Ringrazio i pazienti e quanti mi hanno affiancato. Per loro la consapevolezza che potranno ancora trovarmi nel nome di un’unitarietà aziendale” conclude.

Al dottore Guercio Nuzio, che con pazienza e umanità ha portato avanti il suo servizio a favore dei più piccoli, un caloroso augurio per un proseguimento di carriera ricco di soddisfazione.