Momenti di paura ieri nell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove all’improvviso è crollata parte del soffitto nel Laboratorio analisi.

Al momento del crollo il personale sanitario era in servizio ma per fortuna non si registrano feriti.

Per i dipendenti del Laboratorio solo tanta paura per quanto accaduto a causa di un cedimento strutturale.

Il Direttore sanitario Gerardo Liguori, giunto sul posto, ha dato mandato per avviare rapidamente i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo.