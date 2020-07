Ospedale di Agropoli. Cirielli:”Manca il personale, residenti e turisti presi in giro da De Luca”

“L’illusionista De Luca continua a prendere in giro e soprattutto a mettere a rischio la salute di residenti e turisti di Agropoli e del Cilento. A distanza di appena una settimana, infatti, è caduta la maschera: la riapertura dell’ospedale agropolese è stata solo l’ennesima sceneggiata elettorale del governatore e dei suoi seguaci“. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

“Secondo quanto raccontato da alcune testimonianze, – spiega – la struttura ospedaliera sarebbe priva di un ortopedico. E di conseguenza anche per una banale frattura i pazienti sono costretti a recarsi fino all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania. Per non parlare, inoltre, della impossibilità di essere sottoposti ad una radiografia dopo le ore 20 per via della chiusura del reparto di Radiologia. Disagi anche al Pronto Soccorso per la carenza di personale“.

Quella dell’ospedale di Agropoli secondo Cirielli “è stata una falsa partenza. De Luca la smetta subito con le finte inaugurazioni. In cinque anni non ha fatto nulla per risolvere i problemi della sanità salernitana e campana, ma è stato impegnato soltanto a fare un po’ di clientelismo politico distribuendo nomine e incarichi agli amanti delle fritture di pesce“.

– Chiara Di Miele –