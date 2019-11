Oro in Egitto per la Nazionale Italiana di fioretto. Nel quartetto anche Francesca Palumbo di Potenza

Suona ed emoziona l’inno di Mameli in Egitto durante la Coppa del mondo di fioretto. A vincere è la Nazionale Italiana che si aggiudica l’oro con la fiorettista di Potenza Francesca Palumbo nel quartetto azzurro che ha battuto in finale le campionesse della Russia con il punteggio di 42-40.

Un grande successo per i colori italiani, una grande gioia anche per la Palumbo, protagonista di questa medaglia d’oro insieme alle fiorettiste Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Alice Volpi guidate dal commissario tecnico Andrea Cipressa.

A Il Cairo le azzurre iniziano nel modo migliore la stagione che conduce ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

“È stata sicuramente una grande soddisfazione riprendersi la rivincita del mondiale con la Russia. È un oro – ha dichiarato Francesca Palumbo – sudato, arrivato dopo aver superato tutte le difficoltà. È stato emozionante, mi ha dato una grandissima soddisfazione. Sono particolarmente contenta perché sono entrata durante la finale al penultimo assalto, e anche perché ho lasciato la squadra in vantaggio e aver dato questo contributo molto importante. Questa è una vittoria gioiosa, piacevolissima, abbiamo fatto un grande lavoro come squadra e sono contenta di me stessa per come ho lavorato. Torno a casa con una bella medaglia d’oro e un bel sorriso”.

Il percorso che ha portato all’oro è partito con l’esordio contro la Spagna, vittoria per 45-24 ai quarti di finale contro il Canada e in semifinale battuta la Francia 45-38.

Proprio in semifinale Palumbo e compagne hanno dimostrato una grande reazione dopo un inizio in salita. Un avvio straordinario in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo.

– Claudio Buono –