Ieri il Porto di San Nicola de’ Lembi nella frazione Agnone di Montecorice è stato interessato da una vasta operazione di polizia eseguita dagli uomini della Capitaneria di Porto di Agropoli e Acciaroli insieme alla Polizia Locale.

Sono state liberate alcune banchine del Porto dall’oramai consolidato selvaggio e abusivo ormeggio di numerosi natanti e imbarcazioni posizionati in maniera arbitraria da parte di residenti e avventori che, senza alcun titolo abilitativo, si erano impossessati del bene pubblico sottraendolo alla collettività.

La sinergica attività delle varie istituzioni coinvolte (Capitaneria di Porto, Comune e Polizia Locale) ha permesso di ripristinare lo stato dei luoghi facendo rimuovere in maniera forzata circa 60 unità navali sparse in varie aree del Porto, alcune in maniera totalmente abusiva e altre ormeggiate in aree con diversa destinazione.

La Guardia Costiera di Agropoli, agli ordini del Tenente di Vascello Vincenzo Chetta, ribadisce il proprio impegno nel garantire la legalità e la sicurezza dei Porti e delle coste del circondario, invitando cittadini e turisti a rispettare le regole per una convivenza civile e armoniosa.