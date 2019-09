Ore di apprensione per un giovane ebolitano disperso sul Monte Accellica. Al via le ricerche

Sono ore di apprensione per un giovane di Eboli disperso da ieri sul Monte Accellica, nei Picentini.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Campania, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato stanno effettuando ininterrottamente le operazioni di ricerca.

Ieri mattina il giovane è partito con due amici escursionisti da Giffoni Valle Piana per raggiungere la vetta della montagna. L’escursionista ebolitano si è poi separato per affrontare una parte più complessa posta su una parete ferrata dismessa. I due compagni non avevano l’attrezzatura necessaria ed hanno preferito un percorso più semplice.

Nel pomeriggio è scattato l’allarme ai Vigili del Fuoco che sono stati supportati dall’Aeronautica Militare.

Il monte Accellica è la montagna più impervia dei monti Picentini, ricca di strapiombi e burroni ed è alta 1660 metri.

Attesa e preoccupazione da parte dei familiari per il giovane ebolitano.

– Claudia Monaco –