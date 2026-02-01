Sono ore di apprensione ad Agropoli per la scomparsa di Luigi Marchesani.

L’uomo, stando al racconto della figlia, sarebbe scomparso da tre giorni. Sono rimasti senza risposta i tentativi di mettersi in contatto con lui.

Luigi viaggia con un’Ape car, che gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli hanno ritrovato in via Pirandello (nei pressi della statua di San Francesco – collina San Marco).

Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia ed il gruppo di Protezione civile. Le ricerche proseguiranno con l’ausilio di un drone nella speranza di poterlo individuare.

Chiunque possa avere informazioni può contattare le Forze dell’Ordine.