Ore di apprensione a Contursi Terme per la scomparsa di Salvatore Turco. Ricerche in corso
Ore di apprensione a Contursi Terme per la scomparsa di Salvatore Turco.
L’uomo ha fatto perdere le sue tracce dalla notte scorsa: l’ultimo avvistamento risulta in zona Arco del Bambino, in direzione Fontana Nuova.
Su richiesta del Comune di Contursi Terme e d’intesa con la Prefettura di Salerno è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.
Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di averlo visto può contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 oppure la Stazione dei Carabinieri di Contursi Terme al numero 0828/791279.
Nell’ultimo avvistamento, Salvatore Turco indossava un basco bianco, una felpa in acetato blu notte con una striscia bianca sul petto marca Givova, pantaloni in acetato color polvere, scarpe sportive Skechers.
Ogni segnalazione, anche se apparentemente di lieve importanza, potrebbe risultare utile alle attività di ricerca.