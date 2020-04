Ordine Commercialisti Sala Consilina. Sospese alcune attività fino al 13 aprile per emergenza Coronavirus

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina, Nunzio Ritorto, ha prorogato la validità delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus fino al 13 aprile in linea con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La proroga prevede la sospensione di eventi formativi in aula, riunioni consiglio/collegio di disciplina e commissioni di studio, incontri di mediazione o iniziative che potrebbero comportare aggregazioni di persone non compatibili con l’esigenza di prevenzione quali ad esempio la convocazione dei tirocinanti per le verifiche.

L’ufficio di Teggiano rimarrà, comunque, operativo e potrà essere contattato ai seguenti recapiti, negli orari di ufficio: 0975/521440 – info@odcecsalaconilina.it.

Eventuali criticità o ulteriori aggiornamenti in linea con gli aggiornamenti dell’emergenza sanitaria nazionale saranno oggetto di successive comunicazioni.

– Claudia Monaco –