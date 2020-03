Ordinanze sindacali bloccano rifornimenti dal Vallo di Diano. Il Prefetto Russo ne ribadisce l’inefficacia

Il Prefetto di Salerno Francesco Russo interviene ribadendo l’inefficacia delle ordinanze sindacali in contrasto con le misure statali emesse in questi giorni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Al fine di contenere la diffusione epidemiologica da Covid-19, sono stati adottati numerosi provvedimenti legislativi volti a disciplinare situazioni che di volta in volta sono emerse nel corso di questi ultimi giorni.

“Diversi i decreti legge che hanno dettato precise disposizioni – afferma Russo – che, interpretate nella loro complessità, forniscono un quadro entro cui muoversi per la definizione di compiti, iniziative, deroghe e previsioni utili al contenimento dell’emergenza in atto”

Al fine di consentire di affrontare la grave problematica in maniera omogenea e conforme al diritto, il Prefetto Russo ricorda quanto disposto dall’art.35 del decreto legge 2 marzo 2020 n.9 “Disposizioni in materia di ordinanze contingibili ed urgenti”: “A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate, e ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.

Come sottolineato poi dall’Amministrazione di Sala Consilina “può e deve continuare l’approvvigionamento da Sala, Polla, Atena e Caggiano”.

– Paola Federico –

