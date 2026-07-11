Apprensione questo pomeriggio a Salerno sulla spiaggia di Mercatello dove è stato ritrovato un ordigno bellico in presenza di numerosi bagnanti su un lido di via Leucosia.

Si tratterebbe di una piccola bomba a mano risalente ai conflitti mondiali che probabilmente è stata portata a riva dalle correnti marine.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto a delimitare l’area del ritrovamento in attesa dell’intervento degli Artificieri dell’Esercito.

La procedura è stata attivata rapidamente dalla Questura di Salerno attraverso la Prefettura.

Toccherà ai militari specializzati risalire all’origine e alla natura dell’ordigno e a rimuoverlo in totale sicurezza per la zona che è frequentata da numerose persone.