Ordigni bellici ritrovati in un terreno a Battipaglia. Al via le operazioni di disinnesco
Trovati un mortaio e una granata lungo la Strada Provinciale 135 a Battipaglia.
Gli ordigni di guerra sono stati rinvenuti all’interno di un fondo agricolo privato.
Immediato l’allarme: presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia e i Carabinieri per presidiare.
Questa mattina i guastatori dell’Esercito Italiano provvederanno a farli brillare in una cava.
Sul posto è stata attivata anche un’ambulanza della Croce Rossa Italiana medicalizzata come da protocollo.