Opere abusive a Capaccio Paestum, scatta l’ordinanza di demolizione.

I provvedimenti sono arrivati dopo un sopralluogo del Comando di Polizia Municipale e dei tecnici dell’Area V – Servizio Edilizia Privata del Comune.

Nel primo caso, in località Laura, è stata accertata la presenza di opere edilizie in un agriresort eseguite in difformità dal Permesso di Costruire, in assenza delle previste autorizzazioni e nulla osta da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico e ambientale. L’area è soggetta anche a vincolo sismico.

Gli abusi riguardano una veranda/dehor adibita a sala degustazione, realizzata con strutture metalliche ancorate all’edificio, chiusa e arredata con bancone vivande, tavoli e sedie. Al piano terra doveva esserci una sala comune ospiti, un’area didattica e tre camere per il personale invece sono state realizzate ulteriori camere da letto per un totale di 14. Gli ambienti approvati come “esposizione prodotti produzione propria” e “vendita diretta produzione propria” risultano adibiti a reception e ufficio e a bar/office. Dunque sono state riscontrate modifiche sostanziali agli spazi interni, la realizzazione di terrazzi, una vasca idromassaggio sulla copertura, una tettoia in legno e opere di sistemazione esterna non previste dal progetto.

Gli agenti hanno scoperto altri abusi anche in località Gromola consistenti nella realizzazione di locali adibiti ad attività di vicinato senza titolo edificati in ampliamento alle superfici di un precedente condono. Il manufatto è strutturato in una prima area di vendita, una seconda area di vendita, esposizione prodotti, area adibita a laboratori ed ai servizi per il personale per una superficie complessiva di 340,73 metri quadri. Anche qui l’area risulta sottoposta a vincoli paesaggistici e sismici.

La proprietaria di entrambe le strutture dovrà provvedere entro 90 giorni alla rimozione di tutto quello che è stato realizzato in assenza di autorizzazione e al ripristino dello stato dei luoghi.